La concejal Silvina Melzi advirtió que más del 60% de los afectados no recibió notificación oficial.

En diálogo con FM VIÑAS, la concejal justicialista Silvina Melzi expresó su preocupación por la situación que atraviesan numerosos beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad en General Alvear, luego de la auditoría nacional que derivó en la suspensión de pagos.

“En el departamento tenemos muchísimas personas a las cuales se les ha cortado la pensión. Más del 60% de los que vienen a reclamar no recibió notificación ni carta documento, por lo tanto nunca se enteraron que debían presentar la documentación para el relevamiento”, señaló la edil.

Melzi aclaró que no cuestiona el proceso de auditoría en sí, sino la forma en que se implementó: “Muchos de ellos se enteraron tarde, y aunque los hemos ayudado en la carga y digitalización de documentos, hay un mundo de gente desesperada porque no solo pierden la pensión, también se ven afectados en el acceso a medicamentos y prestaciones de salud del programa Incluir Salud”.

La concejal detalló que, en la provincia de Mendoza, unas 50.000 personas estarían alcanzadas por esta medida. En el caso de General Alvear, solicitaron un relevamiento a la oficina local de ANSES para determinar la cantidad exacta de afectados.

Sobre las gestiones realizadas, Melzi contó que mantuvo una reunión con Patricia Salice, jefa de ANSES en Alvear, quien indicó que el primer paso es actualizar los datos personales en las oficinas del organismo, ya que muchas notificaciones no llegaron debido a cambios de domicilio o falta de información de contacto.

No obstante, la edil remarcó que aún no hay plazos concretos para la restitución de las pensiones:

“Hace más de un mes que los beneficiarios no cobran y eso les genera deudas en farmacias y una situación insostenible. ANSES colabora en la digitalización de documentos, pero no tiene autorización para dar soluciones de fondo”, lamentó.