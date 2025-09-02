Un hombre de 63 años recibió falsos llamados bancarios.

Este martes, alrededor de las 15:00 horas, un vecino de General Alvear fue víctima de un intento de estafa telefónica. El hecho quedó radicado en la Comisaría 14.

Según la denuncia, J.J.R.R., de 63 años, recibió llamados y mensajes de WhatsApp de personas que se presentaron como empleados del Banco Galicia. Los supuestos agentes le informaban sobre una presunta deuda que superaba el millón y medio de pesos.

Ante la sospecha, el hombre decidió consultar con su abogado, quien le recomendó no brindar datos personales ni bancarios y dirigirse de inmediato a la sede policial para dejar constancia del hecho.

Las autoridades recordaron a la comunidad que las entidades bancarias no solicitan información sensible por teléfono ni por mensajería instantánea, e instaron a extremar las precauciones frente a este tipo de maniobras delictivas.