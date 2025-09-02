En octubre de 2024 la Provincia había destinado 9,2 millones de dólares, pero tras la adjudicación se deibieron otorgar otros casi 5 millones de dólares.

El Gobierno de Mendoza aprobó, mediante el Decreto Nº 1829 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, una adenda al convenio específico con Aguas y Saneamiento Mendoza (AYSAM-SAPEM) para garantizar la ejecución del proyecto de ampliación y refuncionalización del establecimiento depurador de General Alvear.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a la necesidad de incrementar los recursos inicialmente asignados debido a la diferencia detectada entre el presupuesto aprobado y el monto final de la obra.

En octubre de 2024 la Provincia había destinado 9,2 millones de dólares del Fideicomiso de Administración de Fondos por Resarcimiento de la Promoción Industrial. Sin embargo, tras la adjudicación de los trabajos a la empresa Stornini S.A., el presupuesto total se elevó a más de 16.358 millones de pesos, por lo que se dispuso un refuerzo financiero equivalente a 4,9 millones de dólares adicionales.

El decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo establece que la adenda fue rubricada el 24 de julio de 2025 entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, representada por María Teresa Badui, y AYSAM-SAPEM, a cargo de Humberto Mingorance. La medida contó con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Finanzas y de Mendoza Fiduciaria, organismo encargado de administrar los recursos del fideicomiso.