El intendente mantuvo una reunión con la Dra. Graciela Fernández de Raich, donde ambos se comprometieron a darle viabilidad y rapidez a la creación de un Espacio Amigo de la Lactancia en el edificio municipal.

El intendente asumió el compromiso de brindar todo lo necesario para concretar este espacio, mientras que la doctora aportará su conocimiento y guía para garantizar un lugar adecuado y funcional.

Este espacio permitirá que las madres que trabajan en el municipio, y también aquellas que se encuentren cerca del Palacio Comunal, puedan amamantar o extraer leche en un entorno cómodo y cuidado.

Pequeños gestos que mejoran la calidad de vida de las madres alvearenses y de sus hijos.