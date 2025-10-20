El Concejo Deliberante de General Alvear fue sede este martes de una capacitación presencial para las autoridades de mesa que participarán en las próximas elecciones, en el marco de los comicios concurrentes nacionales y provinciales. La actividad fue organizada por la Secretaría Electoral de Mendoza, que eligió al departamento como una de las sedes de formación en el sur provincial.

La presidenta del HCD, Alejandra Torti, destacó que el salón del cuerpo legislativo fue puesto a disposición “para que todas las personas designadas como autoridad de mesa puedan capacitarse de manera presencial”, y subrayó la importancia de este tipo de encuentros: “Estas elecciones son distintas a las del 2023. Si bien ya conocemos el método de la boleta única, siempre surgen dudas. La capacitación presencial permite evacuar consultas y brindar más confianza al votante y a quienes estarán a cargo de las mesas”, explicó.

Torti, quien también integra una lista de candidatos, comentó que durante sus recorridas de campaña los vecinos manifestaron inquietudes sobre el sistema de votación, especialmente en relación a las dos urnas y la boleta única. “Esta instancia nos permite aclarar esos temas y replicar el conocimiento en nuestras reuniones con fiscales y equipos”, añadió.

Por su parte, Daniel Navarro, representante de la Secretaría Electoral de Mendoza, resaltó la buena participación del público: “Vino mucha gente, incluso quienes no han recibido aún el nombramiento. Eso habla del compromiso ciudadano. Siempre puede haber alguna ausencia el día de la elección, y contar con personas capacitadas nos permite tener voluntarios preparados para cubrir esos lugares”.

Navarro explicó que una de las principales inquietudes tiene que ver con la presencia de dos urnas: una celeste para la elección nacional y otra verde para la provincial, ambas identificadas con sus respectivos colores. Además, recordó algunas recomendaciones clave para el domingo:

No colocar boletas en la urna equivocada.

En la boleta única provincial , si se vota por lista completa , no marcar ninguna otra categoría, ya que el voto podría anularse.

, si se vota por , no marcar ninguna otra categoría, ya que el voto podría anularse. No tomar fotografías dentro del cuarto oscuro, ya que está prohibido.

Se puede llevar lapicera propia, siempre que sea de tinta negra, para marcar la opción elegida.

Con esta iniciativa conjunta entre el HCD y la Secretaría Electoral, General Alvear reafirma su compromiso con la participación ciudadana y la transparencia democrática de cara a los próximos comicios.