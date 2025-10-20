Un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 143 generó preocupación entre la comunidad educativa de la Escuela Lagomaggiore. Según informaron testigos, una camioneta impactó contra un vehículo estacionado, perteneciente a una docente del establecimiento.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron importantes. El hecho reavivó el reclamo de las maestras y personal de la escuela, quienes solicitaron a los conductores reducir la velocidad al transitar por el sector, donde es habitual la presencia de alumnos, familias y trabajadores de la educación.

Desde la institución destacaron la necesidad de mayores medidas de seguridad vial, especialmente en horarios de ingreso y salida escolar, para evitar futuros incidentes en una zona de tránsito intenso.

Con información de FM VIÑAS.