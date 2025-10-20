DE CUÁNTO ES LA MULTA POR NO IR A VOTAR EL DOMINGO Y CUÁLES SON EL RESTO DE LAS SANCIONES

Primera infracción: $50.

$50. Segunda infracción: $100.

$100. Tercera infracción: $200.

$200. Cuarta infracción: $400.

$400. Quinta o más infracciones: $500.

Si bien, el valor de las multas son muy bajos, la sanción por no participar de las elecciones incluye otro tipo de sanción que pueden complicar la vida a más de una persona.

Estas sanciones por no votar se aplican en diversos trámites, como la renovación del Documento Nacional de Identidad, obtener el pasaporte o los trámites de jubilación. Incluso, tampoco se podría acceder a ocupar cargos públicos por tres años.

Asimismo, algunas provincias, como Buenos Aires, contemplan sanciones económicas más altas para aquellos que no votan y no justifican su ausencia.

Cómo justificar el no acudir a votar en las elecciones 2025

En caso de no poder ir a votar, la ausencia se debe justificar para evitar el pago de la multa y las demás sanciones. Entre las excepciones se encuentran aquellas personas que estén enfermas o fuera del país.

Asimismo, aquellos que trabajan el día de la elección, pueden solicitar una licencia especial que les permita ir a votar sin sufrir ningún tipo de descuento, ni tener que devolver las horas.