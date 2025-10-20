En diálogo con FM VIÑAS, Laura Molina, candidata a concejal en primer término por el Frente Provincias Unidas, compartió detalles sobre su trayectoria, su equipo de trabajo y las principales propuestas que impulsa de cara a las elecciones.

Molina, reconocida dirigente oriunda de Bowen, se desempeña desde hace 11 años como bibliotecaria en la Escuela Pedro Pascual Segura y es socia fundadora de la Asociación de Bomberos Voluntarios de su distrito, donde también ha ocupado el cargo de presidenta. Además, integra el Centro de Promoción Humana —que regula los jardines maternales de la zona— y la Fundación Nacional de Bomberos, donde representa a Mendoza en la tesorería.

“Siempre he tenido la vocación de servir a las entidades intermedias, y hoy quiero volcar esa experiencia en el Concejo Deliberante”, expresó Molina, quien encabeza una lista que propone “fortalecer las instituciones, escuchar a los vecinos y generar espacios de participación real”.

El segundo candidato de la lista es el médico neumólogo Ariel Cordón Díaz, actualmente en tratamiento de salud, pero que “sigue participando activamente del equipo”. Lo acompañan Raquel Yunes, actual concejal; Jonathan Gil, abogado y exasesor legislativo; y Milena Páez.

A nivel provincial, el espacio está liderado por Gustavo Masjtruk, quien encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales por el Cuarto Distrito, marcando su regreso a la política partidaria. En tanto, Jorge Ifonso es el candidato a diputado nacional, acompañado por Irene Domínguez, exlegisladora.

Entre los ejes de su propuesta, Molina destacó la necesidad de rever el inicio del ciclo lectivo, considerando el impacto que tiene en las familias durante la época de cosecha, y la implementación de un presupuesto participativo, que permita a los vecinos decidir qué obras son prioritarias para sus distritos. También hizo hincapié en la mejora del acceso a la salud en zonas rurales y en la creación de foros comunitarios como herramientas de gestión y diálogo entre autoridades y vecinos.

“Queremos que cada comunidad tenga voz y que las decisiones se tomen de manera conjunta. En Bowen ya tuvimos una experiencia muy positiva con el foro comunitario, donde logramos concretar varias obras trabajando en conjunto con las instituciones”, recordó.

Con pocos días de campaña por delante, Molina invitó a los alvearenses a acompañar la propuesta del Frente Provincias Unidas (Lista 503): “Estamos recorriendo, escuchando y trabajando con mucho entusiasmo. Sentimos el apoyo del vecino y creemos que es tiempo de transformar esa energía en proyectos concretos para todo el departamento.”