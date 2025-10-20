Un nuevo hecho de robo se registró este martas por la noche en General Alvear. Según informaron desde la Comisaría 14°, el episodio ocurrió alrededor de las 20:10 horas en la intersección de calle 25 de Mayo y Av. Libertador Norte.

La víctima, un hombre de 75 años identificado como E. S., había dejado su bicicleta rodado 26 tipo playera, marca Keoma, color negro con canasto, en el bicicletero de un supermercado de la zona, sin medidas de seguridad.

Al salir del local, constató que autores ignorados se habían llevado el rodado, por lo que realizó la denuncia correspondiente.

Interviene en el caso la ayudante fiscal Dra. Noelia Pérez Montenegro, quien dispuso las actuaciones de rigor para dar con los responsables del robo.