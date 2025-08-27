Debido a las condiciones climáticas previstas para este fin de semana y con el objetivo de garantizar la mejor experiencia para todos los participantes, el Club Cava ha decidido postergar su quinto Encuentro de Regularidad por una semana. 

Daniel Platero, presidente de CAVA dio detalles del cronograma que se llevara a cabo: ‘la agenda del encuentro comenzará el primer sábado de septiembre con un sunset en el Aeroclub, donde se realizará la reunión técnica, la acreditación de los participantes y un pequeño buffet de agasajo’.

‘El domingo, la competencia partirá desde la Plaza Municipal, recorriendo hacia la zona de Bowen, continuando por el sur del departamento y regresando por el norte, completando gran parte de los parajes locales hasta finalizar nuevamente en el Aeroclub’.

La repercusión del evento ha sido muy positiva: ya hay más de 60 inscriptos, confirmando el éxito de esta primera prueba del Campeonato Mendocino, que comprende una triple corona en General Alvear, San Rafael y Maipú.

Entre las novedades, el Club Cava anunció una rifa especial: se sorteará un Mercedes-Benz 280E del año 1981, que se podrá adquirir a partir de este fin de semana. El sorteo se realizará ante escribano público durante el evento final, previsto para el 22 de marzo.

El encuentro contará con la participación de motociclistas provenientes de distintas provincias, incluyendo San Luis, Mendoza, Neuquén, Malargüe y San Rafael, fomentando la camaradería y la integración entre aficionados del motociclismo.

