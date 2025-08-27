Debido a las condiciones climáticas previstas para este fin de semana y con el objetivo de garantizar la mejor experiencia para todos los participantes, el Club Cava ha decidido postergar su quinto Encuentro de Regularidad por una semana.
Daniel Platero, presidente de CAVA dio detalles del cronograma que se llevara a cabo: ‘la agenda del encuentro comenzará el primer sábado de septiembre con un sunset en el Aeroclub, donde se realizará la reunión técnica, la acreditación de los participantes y un pequeño buffet de agasajo’.
‘El domingo, la competencia partirá desde la Plaza Municipal, recorriendo hacia la zona de Bowen, continuando por el sur del departamento y regresando por el norte, completando gran parte de los parajes locales hasta finalizar nuevamente en el Aeroclub’.