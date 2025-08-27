La repercusión del evento ha sido muy positiva: ya hay más de 60 inscriptos, confirmando el éxito de esta primera prueba del Campeonato Mendocino, que comprende una triple corona en General Alvear, San Rafael y Maipú.

Entre las novedades, el Club Cava anunció una rifa especial: se sorteará un Mercedes-Benz 280E del año 1981, que se podrá adquirir a partir de este fin de semana. El sorteo se realizará ante escribano público durante el evento final, previsto para el 22 de marzo.

El encuentro contará con la participación de motociclistas provenientes de distintas provincias, incluyendo San Luis, Mendoza, Neuquén, Malargüe y San Rafael, fomentando la camaradería y la integración entre aficionados del motociclismo.