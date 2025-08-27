El domingo 31 de agosto a partir de las 15:30 hs, la plaza del barrio Pellegrini se llenará de alegría con la celebración del Día del Niño, organizada por la Comisión Mujeres en Acción del barrio, junto a la colaboración de la juventud radical y del municipio.

Mabel Sayago y Mirta Rodríguez invitan a todos los vecinos, grandes y chicos, a disfrutar de juegos, peloteros, sorteos de dos bicicletas y juguetes, además de un delicioso chocolate con raspaditas para todos los presentes.

‘La juventud siempre nos acompaña y colabora con el barrio, y esta será la primera actividad grande que realizamos juntos este año’, comentaron las organizadoras.

Desde la Comisión agradecen especialmente al Intendente, al área de Acción Social y Contingencias, a Carlos Agua, Jimena García, Luis Alcaíno, Jorgelina Peralta y a todos los vecinos y empresas que hicieron posible la fiesta con sus donaciones y apoyo.

Se recomienda a los asistentes llevar su taza para el chocolate y recordar que, en caso de lluvia el evento se suspenderá.