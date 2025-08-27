FEMICIDIO DE ROCÍO COLLADO: MARCHARÁN EN SAN RAFAEL POR EL CRIMEN DE LA JOVEN DOCENTE

La profesora sureña es la séptima víctima fatal de la violencia machista registrada en la provincia en lo que va de año.
La comunidad educativa de San Rafael y organizaciones feministas convocaron a una marcha para este mediodía por el femicidio de la docente Rocío Maricel Collado (30), séptima víctima fatal de la violencia machista registrada en Mendoza en lo que va del año, cifra que supera los 5 femicidios ocurridos en 2024.
“Exigimos justicia, verdad y que no haya impunidad”; y “Exigimos que el Estado garantice protección real y políticas efectivas para que ninguna más falte”, agrega el comunicado.