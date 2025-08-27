FEMICIDIO DE ROCÍO COLLADO: MARCHARÁN EN SAN RAFAEL POR EL CRIMEN DE LA JOVEN DOCENTE

La profesora sureña es la séptima víctima fatal de la violencia machista registrada en la provincia en lo que va de año.

La comunidad educativa de San Rafael y organizaciones feministas convocaron a una marcha para este mediodía por el femicidio de la docente Rocío Maricel Collado (30), séptima víctima fatal de la violencia machista registrada en Mendoza en lo que va del año, cifra que supera los 5 femicidios ocurridos en 2024.

La marcha se realizará hoy a las 12.30 en el kilómetro cero de la ciudad sureña, según anunció en su página oficial Ni una menos San Rafael y también los centros de estudiantes de las escuelas Normal, Ebyma y Nacional.

“Justicia por Rocío Collado”, dice la publicación de Ni una menos: “hoy San Rafael está de luto y de pie. Rocío Collado fue encontrada muerta y no vamos a callar frente a otro femicidio en nuestra ciudad”. “Exigimos justicia, verdad y que no haya impunidad”; y “Exigimos que el Estado garantice protección real y políticas efectivas para que ninguna más falte”, agrega el comunicado.