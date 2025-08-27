Mañana a las 09:00 hs en el HCD, se realizará una sesión especial utilizando la banca del ciudadano para tratar el proyecto minero San Jorge, ubicado en Uspallata. La iniciativa busca informar a la comunidad y recabar posturas sobre la continuidad del proyecto, en un momento clave para su aprobación por parte del gobierno provincial.

De acuerdo con la Ley del Ambiente de Mendoza, para aprobar un proyecto extractivo minero se deben cumplir varios pasos, entre ellos la realización de audiencias públicas. La primera de estas audiencias tuvo lugar hace dos semanas en Uspallata, generando un amplio rechazo de la comunidad local hacia el proyecto. Actualmente, el equipo técnico del gobierno estudia la viabilidad de la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge.

La jornada de mañana contará con la presencia de autoridades locales, incluyendo el intendente, legisladores y miembros del Consejo Deliberante, con el objetivo de que la comunidad conozca las posiciones oficiales respecto a San Jorge. Según los organizadores, la participación ciudadana puede incidir significativamente en la decisión final del gobierno provincial.

‘Más allá de lo que decida la legislatura de Mendoza, lo que define algunos proyectos extractivos es la fuerza y la manifestación popular de la comunidad mendocina’, señaló Alberto Kobayashi. exploraciones en zonas cercanas al río Atuel.