La Secretaría Electoral de la provincia de Mendoza realizará este martes 21 de octubre, de 10 a 15.30 horas, una capacitación para autoridades de mesa en el marco de las Elecciones Concurrentes Nacionales y Provinciales 2025. La jornada tendrá lugar en el Salón San Martín del Concejo Deliberante de General Alvear.

En diálogo con FM VIÑAS, el secretario del HCD, José Luis Gómez, explicó que la capacitación está dirigida principalmente a quienes desempeñarán funciones como presidentes y vocales de mesa, aunque también podrán asistir los ciudadanos interesados en conocer el procedimiento electoral.

“Es importante porque refuerza el conocimiento que uno debe tener para ser autoridad de mesa. Además, este año se da la modalidad de dos urnas y dos boletas: una para las categorías provinciales —senadores, diputados y concejales— y otra para diputados nacionales”, detalló Gómez.

El funcionario indicó que la Secretaría Electoral provincial es la encargada de brindar la formación, aunque cada partido político también realizará sus propias instancias de capacitación en los comités y unidades partidarias.

Durante la jornada se abordarán aspectos técnicos y prácticos del proceso electoral, como el uso de la Boleta Única de papel, la documentación válida para votar, y los procedimientos ante situaciones especiales (boletas anuladas, votos recurridos o errores en la marcación).

“La capacitación incluye todo: cómo votar, qué documentación presentar y cómo manipular las boletas. El presidente de mesa entregará la boleta firmada y una lapicera al votante, quien deberá marcar sus opciones y luego introducir las boletas dobladas en las urnas correspondientes”, precisó Gómez.

La actividad busca garantizar un proceso electoral transparente y eficiente, asegurando que las autoridades y fiscales conozcan en detalle el funcionamiento del nuevo sistema.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría del Concejo Deliberante de General Alvear al teléfono 2625-433145.