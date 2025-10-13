En una maniobra de control en General Alvear, los efectivos secuestraron animales que eran transportados sin documentación. Mientras que, en Tupungato, la misma dependencia recuperó tres equinos denunciados como sustraídos tras un rastrillaje que culminó en Ugarteche.

Durante maniobras de patrullaje y control en General Alvear y Tupungato, la Policía Rural detectó irregularidades en el transporte de animales y logró recuperar equinos sustraídos. En los procedimientos se secuestraron bovinos y equinos sin documentación y se restituyeron los animales denunciados por abigeato, en coordinación con las fiscalías correspondientes.

El primer hecho ocurrió sobre calle 10 y calle E, cuando personal de la dependencia procedió al control de una camioneta en la que se transportaban un equino y un bovino en un tráiler. Ambos animales presentaban orejas marcadas a fuego, pero no contaban con documentación que acreditara su propiedad.

Asimismo, el conductor del vehículo no contaba con licencia de conducir ni seguro del rodado. Por disposición de la Ayudante Fiscal en turno, se labraron actuaciones por infracción al artículo 206 de la Ley 11.179 y los animales quedaron secuestrados a disposición de la Dirección de Ganadería. Intervino la Oficina Fiscal de Comisaría 14ª.

Recuperación de equinos sustraídos en Tupungato

En otra maniobra, la Policía Rural fue desplazada por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) hacia la finca Crespín, en Tupungato, donde personal de Comisaría 20 trabajaba por el abigeato de tres equinos.

Durante un rastrillaje conjunto que culminó en la zona de Ugarteche, se logró divisar a los animales: un macho padrillo criollo, un macho tordillo sin marca a fuego visible y un macho zaino sin marca a fuego visible. Tras la verificación, los equinos fueron identificados como los denunciados. Por directivas del ayudante fiscal en turno, se continuaron las actuaciones correspondientes.