Desde el viernes, Leonardo Viñolo es el nuevo Presidente de la Unión Cívica Radical. Tomás Constanzo preside la Juventud Radical.

Pasadas las 20:00 horas inició el acto en donde asumieron las nuevas autoridades del Comité. El primero en brindar su discurso fue Constanzo: “me toca asumir el rol de ser el próximo presidente de la Juventud Radical. Es un honor para mí ser el más joven que han tenido los radicales de Alvear, con tan solo 20 años me comprometo a asumir la responsabilidad que me toca que no es solo un logro personal, sino que es el reflejo de la energía que caracteriza a esta juventud”.

Luego invitó a los presentes a reflexionar sobre “cuáles son las problemáticas que afectan a la juventud y qué soluciones se les pueden brindar como actores políticos”. Así mismo, sostuvo que “desde la Juventud Radical se brindará el espacio a los debates interpartidarios que sean necesarios para buscar, junto con las gestiones de Alejandro Molero y Alfredo Cornejo, las posibles soluciones a aquellas cuestiones que aquejan a la juventud”.

Luego, fue el turno de Leonardo Viñolo de hacer uso de la palabra. “Presidir el partido en General Alvear es una responsabilidad enorme. En el 2015 la gente nos dio una oportunidad, en el 2019 volvió a confiar en nosotros y en el 2023 nos volvió a elegir; eso quiere decir que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos”, expresó en referencia a los resultados que obtuvo el radicalismo de los últimos años electorales.

“Como funcionario les pido a mis pares que estemos siempre a disposición de los dirigentes, porque hay muchos que desconocen las herramientas que podemos otorgar para enfrentar la transición que está viviendo el país y que trae con ella muchos cambios”, manifestó Viñolo.

Tras agradecer la presencia de los diferentes actores de la política local y provincial, el nuevo presidente de la UCR recordó al fallecido Exintendente Prof. Eduardo Amezqueta, “una de las personas que condujo el destino de los alvearenses, luchó por la inclusión y marcó un verdadero cambio en nuestro partido y en la sociedad alvearense”.

Además, destacó que la casa radical de Alvear sea un “comité de puertas abiertas, para mostrarle a la gente lo que hacemos y prestarle un servicio social, porque los Comités cerrados no sirven y es necesario ponerlos a disposición de la sociedad, escuchar y ser empáticos”.