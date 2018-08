En el día de ayer en el salón de eventos Chak se llevó a cabo el acto de Asunción del nuevo presidente del Pro, Daniel López en dónde Sebastián Martínez Barón el presidente saliente, agradecido la presencia del intendente de Walther Marcolini y gente del radicalismo principalmente Jany Molero y los distintos funcionarios y diputados nacionales y provinciales que se hicieron presentes en este acto.

En su discurso Sebastián Martínez Barón hizo un recorrido por los comienzos el Pro dónde comentó acerca de que eran pocos militantes y no contaban con un espacio físico propio pero con un gran esfuerzo se fueron sumando nuevos adeptos y poco a poco fueron ganando terreno en política en dónde se pudo trabajar en forma conjunta para qué Walther ganarse la intendencia, pero remarcó tener formación e ideologías del justicialismo.

Con mucha ansiedad y con un nudo la garganta Daniel López agradeció esta responsabilidad por parte de Sebastián Martínez Barón de asumir como nuevo presidente del Pro. A pesar de haber comenzado con pocos miembros el Pro fue ganando día a día más experiencia no solamente en política sino también fue sumando miembros quienes vieron las ganas de trabajar y la oportunidad de darle un condimento adicional a la política, donde uno de los principales objetivos es empezar a convocar a la unidad y plantear políticas a largo plazo y un futuro donde todos puedan vivir mejor en una mejor provincia que respete la política y sigan respetando los nuevos aportes de las diferentes ideologias politicas independientemente del color político que gobierna”, expresó Daniel López.

Otro las figuras que se hizo presente en esta asunción como nuevo presidente del bloque Pro de General Alvear, fue el presidente del bloque de Mendoza Omar de Marchi quien también agradeció la presencia de los distintos funcionarios de los distintos partidos políticos que se hicieron presente en este acto.

“Agradezco el grato apoyo por parte del intendente Walther Marcolini y apoyo al presidente de la nación Mauricio Macri quien está interpretando lo que sucede no se lamenta Argentina sino en el mundo y que no utiliza Cadena Nacional para una bajada de línea, esto es un liderazgo inteligente, está que está tratando de conducir este proceso distinto que arranca en Argentina y qué es maravilloso. No debemos mirar hacia atrás ni echarle la culpa a los diferentes partidos, debemos trabajar con visión al futuro en forma unida para poder cambiar la realidad. Tenemos el desafío de construir una gran mayoría y no esa mayoría es que se agotan en la especulación de saber si podemos sacar un voto más que el otro para ganar una elección, claro que hay que apuntar a eso y no quiero pecar de soberbio en esto, creo que en el caso nuestro y con muchos amigos que hay que ser incorporando y gracias al muy buen trabajo de Alfredo Cornejo en la provincia. La discusión no es la reelección de este espacio, de este frente de gobierno, las elecciones se ganan cuando se abren las urnas. El desafío hoy en día se ser capaz de construir una mayoría importante que sea capaz de transmitir un cambio estructural en la provincia y en la Argentina” concluyó de Marchi.

A.E