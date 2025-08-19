La petrolera cambia de paradigma en la venta de combustibles: analiza un millón de transacciones por día, ajusta precios de forma segmentada, optimiza la logística y anticipa la demanda en 1.600 estaciones de servicio. Un nuevo modelo comercial basado en datos, eficiencia y personalización.

En el piso 11 de la torre de YPF en Puerto Madero, rodeado de pantallas, mapas y gráficos dinámicos, un equipo de especialistas analiza en tiempo real lo que ocurre en cada rincón de la red de la principal productora de combustibles del país. Protagonizan un cambio de paradigma. Es el nuevo cerebro estratégico con el que la empresa está optimizando toda la cadena de ventas y la experiencia de sus clientes. Se trata del nuevo Real Time Intelligence Center (RTIC) del área de comercialización, una sala que forma parte del Plan Hermes, un programa de transformación digital que ahora impacta en 1600 estaciones de servicio y 1000 tiendas Full de todo el país.

Un millón de transacciones por día bajo la lupa de la IA

El sistema, inagurado este jueves por el presidete de YPF, Horacio Marín, permite a la compañía tomar decisiones comerciales con inteligencia artificial (IA), procesando en tiempo real un millón de transacciones diarias que se producen en su red de abastecimiento.

“Estoy seguro de que vamos a revolucionar la forma en que se vende combustible en el país. Vamos a avanzar hacia un modelo flexible, donde los clientes tengan más opciones para seguir eligiendo a YPF, con propuestas personalizadas y nuevas experiencias de compra”, afirmó Marín durante la inauguración.

Los datos que procesa el RTIC provienen de una enorme impronta territorial que incluye desde sensores en los tanques de las expendedoras, cámaras en estaciones de servicio y unos 2.300 camiones cisterna monitoreados, que permiten un análisis instantáneo. Las chances van desde saber qué tipo de combustibles son los más vendidos, el comportamiento de los consumidores en diferentes momentos del día, y hasta qué tipo de alfajor es el que un cliente prefiere en las tiendas que administra (el de pistacho es la estrella del firmamento de las golosinas, aseguran).

Desde esa gigantesca base de datos, se apalanca el negocio tomando las mejores decisiones –que también sugiere el análisis propositivo de la IA–, que se leen en ahorro de recursos, apuntalamiento de la demanda (de café o naftas premium, por caso), y hasta cómo se puede hacer para que un coche esté menos tiempo cargando nafta.

Mejor Energía visitó con otros medios especializados del sector energético la sala atestada de monitores: allí los técnicos realizan el seguimiento de todo el negocio. Es un nuevo hito para la compañía, luego de la puesta en marcha de un dispositivo análogo, direccionado al upstream, que ya le permite operar a la compañía sus pozos con variables predictivas, también con IA, para optimizar la operación de su core hub, los bloques de Vaca Muerta de donde apunta a salir al mundo con gas natural licuado (GNL).

La revolución silenciosa del micropricing

La empresa diseñó hardware y software propios para lograr este salto tecnológico. El RTIC comercial está integrado por 12 analistas especializados y 4 líderes en experiencia del cliente, rentabilidad y operación. Su tarea es seguir minuto a minuto todo el circuito de los combustibles, desde la salida de las refinerías hasta el despacho final.

Pero el verdadero cambio es conceptual: una nueva forma de entender la comercialización de combustibles. “El sistema nos permite saber no solo dónde se vende más combustible, sino también en qué horarios, qué tipo de productos y hasta cómo reacciona el consumidor ante una oferta en una tienda”, explican desde la empresa.

Incluso es posible detectar la conveniencia de abrir una nueva boca de expendio, no solo por ubicación geográfica sino también por la composición del parque automotor que circula en determinada calle. Según informó la empresa, la toma de imágenes permite delinear qué tipo de vehículos son los que más transitan en una determinada zona y predecir qué tipo de combustible será el más comercializado en determinada boca de expendio: la IA analiza las imágenes de los vehículos que transitan en su ámbito y establece modelos predictivos. El sistema, afirman en la empresa, no almacena las imágenes. Analiza una serie de variables que permiten establecer el tipo de vehículo en cuestión.

Esta nueva dimensión del análisis de su red de suministro permite una clave de lo que se viene: el micropricing, esto es, ajustar precios por segmento horario, según determinadas variables: territoriales, urbanas, si es un feriado, o si un evento impulsará una demanda adicional en determinada zona geográfica, para de este modo optimizar su sistema de ventas.

En paralelo, la empresa ya habilitó esta semana una experiencia piloto de autodespacho de combustibles, con descuentos del 5% para quienes concurran a cargar combustibles luego de las 0 horas.

Hay cinco estaciones de servicio que avanzan con este plan piloto: están en Mendoza, Buenos Aires y Rosario.

El plan apunta a redefinir la experiencia del consumidor, con segmentación de precios, a través de la App de la compañía, donde se comunican estas “promociones”.

En lo operativo, el sistema permite evitar quiebres de stock, prever escenarios de abastecimiento y planificar la logística de reparto con días o incluso semanas de anticipación. En lugar de operar bajo esquemas históricos o promedio, la IA permite ajustar la distribución a las necesidades del momento, con base en datos concretos que fluyen desde cada punto de venta.

“Antes se resolvía por intuición o experiencia, con otro volumen de datos y tiempo de obtención de esa información. Ahora se anticipa con evidencia y se ajusta automáticamente”, dicen desde la compañía.

Logística inteligente: distribución dinámica y control de stock

El cambio de paradigma también se mete en otra clave: los niveles de stock de combustibles. La empresa tiene el 56 por ciento del marketshare (la participación en el mercado de las naftas en Argentina). Desde esta posición, ahora busca reasignar cupos y redirigir camiones según la evolución de la demanda. El delay es mínimo. Es el imperio de los datos: un sistema que se actualiza segundo a segundo y permite calibrar y recomendar precios porque el análisis de IA sugiere que será mejor para el negocio. (Es un combo determinante que reescribe la historia del downstream. Esto abarca desde la venta de hamburguesas y café hasta un determinado tipo de gasoil.)