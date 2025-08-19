Este miércoles 20 de agosto se desarrolló en el Salón Fernández del Predio Ferial el Segundo Encuentro de Cerámica y Vitrofusión 2025, una jornada que reunió a artesanos, emprendedores y capacitadores de toda la provincia en un espacio de exposición, venta y formación.

En diálogo con FM VIÑAS, Lorena Meschini, representante de Economía Social de Mendoza, destacó la importancia del evento: “Para nosotros, desde el equipo de la Dirección de Economía Social, es muy importante esta interacción que se realiza, no solo desde los productores y consumidores, sino también como oportunidad de capacitarnos, intercambiar experiencias y valorar el trabajo de cada artesano. Este encuentro permite comparar, aprender y crecer colectivamente”.

Meschini agradeció a la Municipalidad de General Alvear, al equipo de Economía Social y a los docentes y técnicos que generosamente comparten sus conocimientos. También resaltó el esfuerzo de los referentes de distintos departamentos que hicieron posible este segundo encuentro, luego del éxito de la primera edición. “Hace tres años soñamos con un encuentro provincial y hoy podemos decir que lo logramos. Es un orgullo que este año se realice en el sur de la provincia, aquí en General Alvear”.

Por su parte, el intendente Alejandro Molero dio la bienvenida a los participantes y subrayó el valor de estas iniciativas para la comunidad: “Este tipo de eventos no solo fortalecen el vínculo con el arte, que es sanador y enriquecedor, sino que también representan una salida laboral y una oportunidad de emprendimiento para muchas familias de nuestro departamento. Apostamos a nuestros emprendedores y artesanos, quienes con su talento y unidad de negocio son fundamentales para nuestra economía local”.

Molero recalcó además el espíritu de resiliencia y la importancia del trabajo conjunto entre gobierno provincial, municipios y comunidad. “Tenemos talento, tenemos sueños y el deseo de salir adelante como comunidad. Qué mejor que hacerlo unidos, apoyándonos en la economía social y en el arte que transmite tanto a quienes lo crean como a quienes lo disfrutan”, expresó.

El encuentro ofreció exposición y venta de piezas artesanales, capacitaciones y la propuesta “Más Arte en Tu Mesa”, consolidándose como un espacio de aprendizaje y fortalecimiento del sector artesanal mendocino.