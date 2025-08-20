En la antesala de una jornada parlamentaria clave, en la que la oposición logró el rechazo el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia de Discapacidad, desde APID volvieron a manifestarse en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En diálogo con FM VIÑAS, la presidenta de la institución, Alba Naldini, expresó: “Seguimos firmes con este reclamo. Con mucho amor y compromiso hemos venido marchando en forma pacífica, con la esperanza de que nuestros gobernantes tomen conciencia de la importancia de ayudar a la persona con discapacidad y a su familia. Los chicos necesitan terapias, centros de día y preparación para la vida adulta. Son personas necesarias, y la sociedad debe brindarles el espacio que merecen”.

Naldini destacó el apoyo recibido a nivel local: “Fue maravilloso que vinieran concejales, que se acercara el intendente, que nos escuchara y se comprometiera a acompañar nuestro reclamo. Estamos siendo valorados como sociedad”.

La dirigente también remarcó la importancia de mantener la protesta en un marco de paz. “Acá somos pocos, nos conocemos y nos queremos, pero en otros lugares muchas veces se infiltran para hacer daño. Por eso pedimos que las manifestaciones en Buenos Aires también sean pacíficas”, remarcó

Mientras tanto, en la CABA y en diferentes puntos del país se multiplicaron las expresiones de apoyo a la Ley de Emergencia de Discapacidad, considerada por organizaciones y familias como un instrumento fundamental para garantizar tratamientos, inclusión y acompañamiento a las personas con discapacidad.