El operativo fue en el marco del Plan Integral contra el Abigeato, con la colaboración de inspectores municipales y del área de Veterinaria y Zoonosis.

En el marco del Plan Integral contra el Abigeato, la Policía Rural decomisó más de 25 kilos de productos cárnicos durante un control realizado en un comercio de la avenida Balloffet, en San Rafael. Los alimentos no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas para su comercialización.

El procedimiento se desplegó en coordinación con inspectores de la Municipalidad y del área de Veterinaria y Zoonosis. Durante la inspección se entrevistó al encargado del local, a quien se le notificaron las irregularidades detectadas.

Como resultado se labró un acta de notificación y se dispuso el decomiso de los productos. El ayudante fiscal interviniente ordenó el acta de procedimiento por infracción al artículo 201° del Código Penal y la individualización del responsable del comercio. La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la Comisaría 38ª.