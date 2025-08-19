ALVEAR ERRADICARÁ LOS AUTOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA

Este fue un tema que generó polémica en las redes sociales en los últimos días, luego de que se viralizara un video del sacerdote Daniel Caballero, de Rivadavia, quejándose de ello e instalándose en la agenda.

La ordenanza de General Alvear

General Alvear oficializó la ordenanza municipal 4961, dictada por el Concejo Deliberante de ese departamento, que «solicita erradicación vehículos abandonados en la vía pública».

Dicha ordenanza, que lleva la firma del intendente y de Fabio Gómez Parra, secretario de Gobierno, se enmarca en el artículo 92 de la Ley orgánica de municipalidades (Ley 1.079).

Sitio Andino.