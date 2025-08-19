El procedimiento se realizó en Calle F y 4 ½, donde efectivos controlaron un camión que trasladaba animales sin marcas. La intervención derivó en actuaciones judiciales y el resguardo del ganado.

Durante un control de rutina, la Policía Rural detectó el traslado irregular de 42 bovinos en General Alvear, entre terneras y vaquillonas, que carecían de marcas a fuego obligatorias. El procedimiento culminó con el secuestro de los animales y la aprehensión del conductor.

El operativo tuvo lugar en la intersección de Calle F y 4 ½, cuando los efectivos interceptaron un camión Ford. Al solicitar la documentación, el conductor presentó la habilitación correspondiente. Sin embargo, al inspeccionar los animales, se constató que ninguno tenía las marcas a fuego requeridas, incumpliendo la normativa vigente.

Ante esta situación, la ayudante fiscal en turno dispuso el secuestro preventivo de los bovinos y la aprehensión del hombre. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Comisaría 14.