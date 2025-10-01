Un robo de motocicleta se registró este miércoles a las 17.50 horas en la localidad de Villa Atuel, distrito de San Rafael.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Arizu al 300, donde la víctima, identificada como F.H., de 69 años, había dejado estacionada una motocicleta Mondial 110 cc en el patio de un amigo, sin medidas de seguridad.

Al regresar, constató que el rodado había sido sustraído, por lo que dio aviso inmediato a la Comisaría 26°.

Intervino en el caso el Ayudante Fiscal Dr. Gonzalo Fiocheto, quien dispuso la denuncia formal, el procedimiento correspondiente y el inicio de las medidas de rigor para dar con los responsables.