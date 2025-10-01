Una joven de 18 años fue detenida en General Alvear acusada de tentativa de homicidio tras una violenta discusión con su pareja, ocurrida el miércoles alrededor de las 18:00 horas en la intersección de España y Mendoza.

Un llamado al 911 alertó a la policía sobre la presencia de un hombre herido en la vía pública. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 14° encontró a la víctima, identificada como P.S.F., tendida en la vereda con una profunda herida de arma blanca y abundante pérdida de sangre.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Enfermeros Argentinos, donde ingresó a cirugía. Actualmente permanece internado en terapia intensiva, en estado reservado, con asistencia respiratoria. Según el parte médico, presenta una lesión en la zona axilar derecha con compromiso de pulmón, arteria y brazo.

La agresora, identificada como E.M.L., de 18 años, reconoció haber atacado a su pareja durante la discusión y entregó de manera voluntaria el cuchillo de cocina utilizado. También fue asistida en el nosocomio, donde se dispuso una interconsulta psiquiátrica.

Por disposición de la fiscal Dra. Agüero, intervinieron Policía Científica, Policía de Investigaciones (PDI) y Policía Contra el Narcotráfico (PCN). Además, se ordenó el secuestro de tres teléfonos celulares para avanzar con la investigación.