JAVIER MILEI PARTICIPARÁ DEL ALMUERZO DE LAS FUERZAS VIVAS EN SAN RAFAEL

La segunda visita de Javier Milei a Mendoza

La llegada del Jefe de Estado a Mendoza será la segunda desde que fue ungido presidente. La primera se dio en septiembre de 2024, cuando fue convocado por el IAEF y brindó una charla sobre finanzas ante empresarios y dirigentes políticos.

En marzo de este año, época vendimial, estaba todo armado para una nueva visita, pero los planes se vieron frustrados por el destructivo temporal de Bahía Blanca, que motivó un operativo especial liderado por el propio Milei.

Más cerca en el tiempo, se especuló con una participación del presidente en los festejos del Día del Padre del pasado 24 de agosto, pero tal posibilidad fue descartada. Luego surgió el escándalo por los audios de Spagnuolo y el arribo volvió a enfriarse.

Sobre el Almuerzo de las Fuerzas Vivas 2025

La edición 2025 del AFV cambiará su formato ya que por la mañana habrá un desayuno y una disertación sobre la coyuntura económica actual y futura en Argentina, del economista y máster en Economía, Matías Surt.

Surt es director y economista jefe de Invecq Consultora Económica, y docente de Macroeconomía y Crecimiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del CEMA.

Tras la disertación, tendrá lugar la tradicional recepción, y el posterior almuerzo con los discursos. Este año, además del presidente de la CCIA, Gabriel Brega, y el gobernador Cornejo, también hará uso de la palabra en el escenario el intendente de San Rafael, Omar Félix. Seguramente a las alocuciones se sume la del propio Milei.

Sitio Andino.