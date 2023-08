El candidato a gobernador del Partido Verde, Mario Vadillo, cargó contra el gobierno provincial y alertó que “hay un malestar muy grande en la Policía de Mendoza por los sueldos miserables y la falta de vivienda que padecen”.

Luego agregó: “Cuidado, porque también han empezado a haber rumores de saquéos, videos que llegan a los teléfonos con estos comentarios, y el gobierno sigue durmiendo la siesta. Va a necesitar a la policía para frenarlos y no los va a tener porque los maltrata con el salario”.

Vadillo apuntó al drama de los policías que alquilan y recalcó: “Los últimos gobiernos regalaron 50 mil viviendas a gente que no pagó sus casas, pero no les da casa a sus propios policías. Una vergüenza y una muestra de los negociados de la política”

Advirtió además que “estamos a las puertas de una rebelión policial porque hay muchísimo malestar, un destrato muy grande hacia quienes trabajan dentro de la ley, ponen su vida en riesgo a diario y su labor no es reconocida”.

El ex legislador verde precisó que “me llegan audios y mensajes todos los días de policías que se quejan porque no les pueden comprar las cosas básicas a sus hijos, porque no pueden pagar sus alquileres, porque no les alcanza el sueldo. Están desesperados”.

Finalizó señalando que “Alfredo Cornejo, Omar De Marchi y Omar Parisi son todo lo mismo, responsables de las mismas políticas nefastas que se vienen realizando en los últimos años y que van a seguir realizando porque están preocupados por las cajas políticas”.