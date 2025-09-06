Este lunes, alrededor de las 13:50 horas, una mujer de 31 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual en Villa Atuel.

Según consta en la denuncia, la víctima, identificada como V.B.L., recibió un mensaje a través de la aplicación Telegram en el que le informaban sobre una supuesta deuda de $126.000 con Mercado Libre. En el mensaje, además, le advertían que en caso de no abonar el monto sería detenida.

Bajo esa amenaza, la mujer ingresó al enlace enviado y efectuó el pago solicitado. Sin embargo, al intentar tramitar posteriormente un nuevo préstamo, constató que no poseía ninguna deuda con la empresa, por lo que tomó conciencia de que había sido engañada.

La Policía investiga el caso bajo la carátula de estafa, recordando a la comunidad que este tipo de delitos se cometen cada vez con mayor frecuencia mediante el uso de aplicaciones de mensajería y enlaces falsos.