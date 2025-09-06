El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Contingencias Climáticas, amplió la fecha límite para que productores mendocinos puedan acceder a los beneficios de la cobertura. Este viernes vence el plazo de registro.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Contingencias Climáticas, órgano dependiente de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, informa que los productores de hasta 30 hectáreas de toda la provincia tienen tiempo hasta el viernes 12, para adherir al Fondo Compensador Agrícola (FCA)

Los productores que accedan a una de las tres coberturas, podrán recibir resarcimientos de hasta $2 millones por hectárea dañada al 100% producto de caída de granizo o heladas tardías.

Para quedar adheridos al sistema compensatorio deberán pagar la primera cuota o bien, realizar el pago anual, hasta el 12 de septiembre. Las boletas podrán descargarse de la web de Contingencias.

Allí, deberán colocar su número de CUIT y así obtendrán la boleta del programa que deseen. Para pagarlas deberán dirigirse al Banco Nación, la Bolsa de Comercio o Rapipago.

Coberturas disponibles

Los aportes para cada programa están divididos en cuatro cuotas o en un pago anual. Aquéllas, como el valor de las compensaciones que recibirán los productores adheridos, se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A) Específica (granizo): compensación de $2.000.000 por hectárea con daño total.

B) Inicial (granizo y heladas): compensación de $800.000 por hectárea con daño total.

C) Integral (granizo y heladas): compensación de $2.000.000 por hectárea con daño total.

Para productores hortícolas: compensación de $160.000 por hectárea en cualquiera de las coberturas.

Las compensaciones se pagan cuando el daño ponderado supera el 50 %.

Plazos para realizar las denuncias por siniestros

Es importante que se realicen las denuncias correspondientes en los plazos establecidos por la Ley 9083 de Emergencia Agropecuaria, a fin de poder acceder a las compensaciones del FCA.

Heladas: la denuncia se puede realizar después de que hayan transcurrido 20 días desde la fecha del siniestro. El período para presentar la denuncia se extiende por diez días hábiles.

Granizo: la denuncia se puede realizar a partir del día siguiente a la fecha del siniestro. El período para presentar la denuncia se extiende por diez días hábiles.

Consultas

Ante cualquier duda o consulta podrán comunicarse a través de mail [email protected] o a los teléfonos 261-3854264, 261-3854266 y 261-3854270.

Descarga de Boletos

Descargá los boletos de pago en este link