Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del miércoles dejó como saldo a una joven ciclista hospitalizada con graves lesiones.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 17:30 en la intersección de calles Pierola y Emilio Civit. Según informó la Comisaría 14, la víctima, identificada como M.D., de 26 años, circulaba en bicicleta por calle Pierola en dirección de oeste a este cuando, al llegar al cruce con Emilio Civit, fue embestida por un vehículo que se desplazaba de sur a norte, conducido por M.S.B., de 72 años, quien manifestó no haber visto a la joven.

Como consecuencia del impacto, la ciclista cayó al suelo y fue trasladada de urgencia al hospital local, donde los médicos le diagnosticaron politraumatismos y una fractura desplazada de tibia y peroné en la pierna derecha. La mujer quedó internada a la espera de una intervención quirúrgica.

Las autoridades policiales trabajan en el esclarecimiento del hecho y en las actuaciones correspondientes.