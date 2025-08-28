Una mujer de 73 años, identificada como N.I.P., fue víctima de una estafa virtual en General Alvear, luego de que delincuentes lograran acceder a su cuenta bancaria y tramitaran un préstamo de un millón de pesos a su nombre.

Según la información policial, el hecho ocurrió el pasado 6 de julio. Todo comenzó cuando el hijo de la víctima buscó en Google un número de contacto de Tarjeta Naranja X y se comunicó con un supuesto asistente llamado “Martín”. Este individuo, haciéndose pasar por empleado de la empresa, guió a la mujer para que ingresara a la aplicación BNA+, del Banco Nación, lo que le permitió obtener acceso a su cuenta.

Ese mismo día, la víctima recibió una notificación de que se había gestionado un préstamo online por $1.000.000, dinero que fue acreditado y transferido de inmediato a un tercero. El engaño salió a la luz cuando, al cobrar su jubilación, la mujer notó un débito de $110.000, correspondiente a la primera cuota del crédito fraudulento.

La causa quedó en manos del Ayudante Fiscal, Dr. Facundo Roa, quien instruye las actuaciones correspondientes.