En la mañana del miércoles, personal de la Asesoría de Discapacidad del municipio se trasladó hasta el Tecnosum de Bowen, donde se desarrolló una jornada de asesoramiento destinada a vecinos del distrito. La actividad comenzó a las 9 horas y registró una buena concurrencia de personas interesadas en obtener información sobre certificados de discapacidad y pensiones no contributivas.

La Asesora de Discapacidad, Viviana Lima, explicó que el objetivo principal es “acercar la asesoría a los diferentes distritos” para que los vecinos no tengan que trasladarse hasta la ciudad de General Alvear. “Dos temas trascendentales y sobre los que más se necesita información son el inicio o actualización de certificados de discapacidad y las pensiones no contributivas, especialmente tras las suspensiones e inconvenientes en los trámites”, detalló.

Desde temprano, varios vecinos esperaban en el lugar para realizar sus consultas. “Atendemos hasta la última persona que se acerque”, aseguró Lima, al tiempo que adelantó que este tipo de visitas se realizarán de manera periódica, aproximadamente una vez por mes, en los distintos distritos.

Además, la asesora destacó que la atención se mantiene de forma permanente en su lugar de trabajo en General Alvear y recordó que la Junta de Discapacidad ya se traslada mensualmente a Bowen para realizar evaluaciones, evitando así el traslado de los vecinos hasta la ciudad cabecera.