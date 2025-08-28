El seleccionado alvearense brillo en la noche del miércoles frente al conjunto puntano.

A pesar de haber empezado con el pie izquierdo en su visita a San Luis, los de Alvear lograron llevar adelante el partido obteniendo una gran recuperación en el Gigante de Cemento.

El encuentro selló un 3 a 0 con goles de Maximiliano Herrera y Mauricio Dalseco.

El próximo miércoles General Alvear se enfrentara a la Liga de Albardón-Angaco de San Juan para disputar la final Cuyana y luego definirá de visitante.