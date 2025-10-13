UN FUERTE TEMBLOR SE SINTIÓ EN MENDOZA Y ES EL SEGUNDO EN LO QUE VA DE LA SEMANA

De acuerdo a lo informado por el Centro Sísmico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor se dio a las 08:43:39, de magnitud 5.5 y con 49 km de profundidad. El INPRES, en cambio, detalla que el sismo fue a 19 km de profundidad.

Segundo temblor de la semana en Mendoza

Se trata del segundo sismo que azota a la provincia en lo que va de la semana, y es que el primero ocurrió el pasado lunes.

Se trató de un temblor de 4.6 grados en la escala de Richter se registró este lunes a las 15.58 en Mendoza, San Juan y en Chile (Coquimbo), según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El epicentro del sismo se ubicó en el límite entre ambas provincias, cerca de Uspallata y Barreal. El Inpres precisó que ocurrió a 104 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Mendoza, a 105 kilómetros al suroeste de la Ciudad de San Juan y a 48 kilómetros al sur de Barreal.