UN FUERTE TEMBLOR SE SINTIÓ EN MENDOZA Y ES EL SEGUNDO EN LO QUE VA DE LA SEMANA

Distintos puntos del Gran Mendoza sufrieron este fuerte movimiento sísmico, que se produjo minutos antes de las 9 de la mañana.
Un fuerte temblor se hizo sentir en la mañana de este miércoles en Mendoza. El movimiento telúrico ocurrió minutos antes de las 9 y fue percibido en la zona del Gran Mendoza. Es el segundo sismo de intensidad que se siente en lo que va de la semana, luego del que se registró el lunes pasado por la tarde.
A las 8:43 un temblor azotó al territorio mendocino, con un fuerte movimiento telúrico del cual aún se desconoce la magnitud. Lo que se sabe es que el epicentro se dio en Chile, puntualmente en Parque Fray Jorge, en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, con una magnitud de 5.5.
Producto del sismo, distintos puntos de Mendoza activaron su protocolo de evacuación. Entre ellos, el personal de la Subsecretaría de Trabajo decidió abandonar el edificio para resguardarse.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sísmico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor se dio a las 08:43:39, de magnitud 5.5 y con 49 km de profundidad. El INPRES, en cambio, detalla que el sismo fue a 19 km de profundidad.
Segundo temblor de la semana en Mendoza
Se trata del segundo sismo que azota a la provincia en lo que va de la semana, y es que el primero ocurrió el pasado lunes.
Se trató de un temblor de 4.6 grados en la escala de Richter se registró este lunes a las 15.58 en Mendoza, San Juan y en Chile (Coquimbo), según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).
El epicentro del sismo se ubicó en el límite entre ambas provincias, cerca de Uspallata y Barreal. El Inpres precisó que ocurrió a 104 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Mendoza, a 105 kilómetros al suroeste de la Ciudad de San Juan y a 48 kilómetros al sur de Barreal.