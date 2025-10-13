Desde el lunes se encuentra abierta la toma de denuncias por heladas que afectaron a productores frutícolas del departamento.

Así lo confirmó Agustín Anzorena, desde la Dirección de Agricultura, quien explicó que el período de denuncia corresponde a la contingencia del 22 de septiembre: ‘los productores que hayan sufrido daños principalmente en frutales tienen 10 días hábiles para realizar la denuncia a través de la página del SIA o RUT digital’ .

Anzorena aclaró que esta denuncia es exclusivamente para frutales y no para viñedos. En ese sentido, adelantó que la toma de denuncias por vid se habilitará el 27 de octubre, correspondiente a la helada registrada el pasado 6 de octubre.

Lucha antigranizo: a la espera de San Rafael

Consultado sobre la situación de la lucha antigranizo, Agustín indicó que General Alvear ya cuenta con los recursos disponibles, pero se está a la espera de la definición por parte del departamento de San Rafael.

‘El intendente Alejandro Molero fue claro, Alvear tiene los fondos que le corresponden, que son el 30% del área cultivada, tenemos bengalas, aviones y radares, pero sin el acompañamiento de San Rafael no se puede hacer la lucha, porque ellos tienen el 70% de la superficie productiva y el aeropuerto, el polvorín y los radares están allí’ explicó.