Desde la Dirección de Educación de la Municipalidad de General Alvear se informó que ya comenzaron las inscripciones para la segunda cohorte del curso de Refrigeración, con especialidad en aires acondicionados split.

‘El curso anterior finalizó hace apenas 20 días con excelentes resultados, y debido a la gran demanda se decidió abrir una nueva’ Destaco el Director de Educación José Morán.

Esta capacitación cuenta con el aval de la Dirección de Técnica y Trabajo de la DGE de Mendoza, con certificación provincial y nacional, y se ofrece de forma totalmente gratuita gracias al apoyo del municipio.

‘Desde la Municipalidad de General Alvear buscamos brindar herramientas que permitan a los vecinos acceder a una nueva salida laboral. Muchos de los participantes de la primera cohorte ya están trabajando e incluso algunos fueron convocados desde el sur del país’, agregaron.

El curso tiene una duración de 100 horas reloj, de las cuales 70 son teóricas y 30 prácticas. Las clases se dictarán en el aula móvil provista por la DGE, equipada con todos los materiales necesarios para la formación técnica.