En diálogo con FM VIÑAS el Director de Ganadería de la Provincia Roberto Ríos confirmó que el cargamento incluía carne vacuna, de pollo y molida transportada sin refrigeración ni habilitación sanitaria.

En el marco de una serie de controles realizados por el Ministerio de la Producción, la Dirección de Ganadería y la Policía Rural, se decomisaron 670 kilos de carne que eran transportados en un vehículo no habilitado y sin las condiciones de refrigeración correspondientes.

El operativo se llevó a cabo en el sur provincial y forma parte de una campaña de fiscalización en distintos departamentos, entre ellos Alvear, San Rafael, Luján, Guaymallén y San Carlos.

‘No vamos a permitir que circule carne en esas condiciones, estamos hablando de salud pública, no solo de una gastroenteritis sino de enfermedades más graves’, expresó el director de Ganadería.

El funcionario recordó que quienes transporten o comercialicen carne sin habilitación podrán ser procesados bajo el artículo 206 del Código Penal, lo que implica una causa penal y antecedentes que impiden obtener certificados de buena conducta o salir del país.

Además, destacó que el Gobierno provincial habilitó recientemente un laboratorio en General Alvear que permite detectar ADN en muestras de carne, para identificar si contienen carne equina o porcina: ‘en menos de 24 horas sabemos si hay irregularidades, esto nos permite combatir la comercialización de carne clandestina y prevenir casos de triquinosis’, explicó.