Un nuevo hecho de inseguridad sacudió anoche la tranquilidad de General Alvear, cuando un ciclista fue víctima de un asalto a mano armada en las inmediaciones del Puente Alto.

El incidente se registró a las 23:35 horas de este martes, según el reporte de la Comisaría 14ª. La víctima, identificada como M.B, circulaba en su bicicleta cuando fue interceptado y sorprendido por un único sujeto.

El delincuente, tras amenazar al ciclista con un arma de fuego, logró sustraerle un teléfono celular marca Tecno de color negro. Tras cometer el robo, el asaltante se dio rápidamente a la fuga, dejando al hombre a su suerte.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho e intervino la Oficina Fiscal de jurisdicción,