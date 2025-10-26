San Rafael renueva su compromiso con la lucha antigranizo: apoyo unánime en audiencia pública

En una jornada considerada histórica para el sur mendocino, instituciones, productores y autoridades de San Rafael aprobaron por unanimidad la continuidad del programa de lucha antigranizo, una herramienta clave para mitigar los daños provocados por las tormentas.

La decisión se tomó en una audiencia pública vinculante desarrollada en el centro de convenciones del Hotel Tower, donde participaron el intendente Omar Félix, el presidente de la Cámara de Comercio Gabriel Brega, el diputado provincial Germán Gómez, concejales y representantes de entidades sociales, religiosas y productivas del departamento.

Durante el encuentro, se destacó el consenso alcanzado entre los distintos sectores, que respaldaron la continuidad del sistema aéreo encargado de dispersar las nubes graniceras. Esta medida es considerada fundamental para proteger las actividades agrícolas de San Rafael y General Alvear, zonas que históricamente padecen las consecuencias de las tormentas severas, el frío y las heladas.

El intendente Omar Félix expresó su satisfacción por el resultado de la votación y reafirmó su apoyo al sistema: “Quienes vivimos en el sur mendocino sabemos que la lucha antigranizo funciona. Es un mecanismo que ha demostrado resultados y que debemos fortalecer junto al nuevo Consejo Departamental de Entidades Intermedias, que también trabajará en otros temas relevantes, como el proyecto de autonomía municipal”.

Financiamiento compartido y costo en la factura eléctrica

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el mecanismo de financiamiento del programa, luego de la controversia generada por la intención del Gobierno provincial de discontinuarlo.

Según lo acordado, los municipios de San Rafael y General Alvear aportarán cerca de 900 millones de pesos para sostener el sistema, mientras que la Provincia se encargará de proveer las bengalas y los aviones necesarios para las operaciones.

El costo será recuperado mediante un recargo del 3% en la factura eléctrica, aunque no se aplicará a todos los usuarios. Quedarán exentos quienes pertenezcan a la categoría T1R1, los electrodependientes y los beneficiarios del RASE.

De esta manera, San Rafael reafirma su compromiso con una política de prevención que busca resguardar la producción y el empleo en el sur mendocino, garantizando la continuidad de un sistema que, según sus defensores, ha demostrado su eficacia a lo largo de los años.