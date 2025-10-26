Los jóvenes de las escuelas secundarias de General Alvear demostraron su compromiso con el futuro ambiental del departamento durante la presentación de proyectos del concurso “Ambiente Modo On”, organizado por la Asesoría de Gestión Ambiental de la Municipalidad.
En un evento clave para la iniciativa, los siete grupos preseleccionados expusieron sus ideas ante el jurado, buscando obtener el capital económico necesario para hacer realidad sus propuestas el próximo año.
La Sostenibilidad como Eje de Desarrollo
El Ing. Hugo Molina, Secretario de Desarrollo Económico y Promoción Departamental, celebró la instancia y destacó la importancia de la iniciativa, en línea con la visión del Intendente de poner al tema ambiental como una «base puntal del desarrollo».
“Celebramos la continuidad de estos procesos y lógicamente vamos a seguir alentando a este tipo de concurso que desarrollan y ponen ideas en funcionamiento”, afirmó Molina a FM VIÑAS. “¿Por qué no ver en el futuro alguno de estos proyectos plasmados en el departamento, en la provincia y por qué no también copiados a nivel nacional? De estos lugares normalmente surgen grandes ideas.”
El funcionario resaltó el “efecto contagio” de estos proyectos, involucrando a estudiantes, docentes, directivos y familias, generando un orgullo colectivo por el compromiso ambiental de los jóvenes.
Entre los expositores, los alumnos Lautaro Escudero, Joel Funes y Emanuel Alférez, de 5º año de la orientación eléctrica de la Escuela Técnica 4-113 Ing. Jorge Barraquero, presentaron su proyecto «Ecosense».
El grupo, que ya resultó ganador de la primera instancia con un 42,7% de los votos de la comunidad en encuestas de video, propone la creación de una “isla inteligente para el manejo de residuos”.
«Lo que presentamos es una isla inteligente, donde buscamos un mejor manejo de residuos y gestión de los mismos ya que sabemos que en Alvear el manejo no es el muy adecuado», explicaron los estudiantes.
Su propuesta, denominada Ecosense (sensor ecológico), utiliza sensores en los cestos para garantizar la correcta separación de materiales (plásticos y metales inicialmente), buscando una recolección más segura y eficiente.
Premios destinados a la ejecución real de las ideas
Denis Rabanal, Asesor de Gestión Ambiental, brindó detalles sobre el concurso que convocó a alumnos del penúltimo año de secundario a presentar proyectos socioambientales con impacto en la comunidad o la institución.
El objetivo central del certamen es la ejecutabilidad de las propuestas. Por ello, el premio económico no es para los estudiantes ni la escuela, sino que está destinado a la implementación del proyecto ganador en 2026.
- Primer Premio: $2.000.000
- Segundo Premio: $1.500.000
- Tercer Premio: $1.000.000
Rabanal señaló que la exposición oral de los siete grupos ante el jurado, realizada en Bodega Faraón, busca enriquecer la propuesta escrita y despejar dudas sobre la factibilidad y los costos de las ideas. «Es de destacar esto, que los siete grupos han presentado el proyecto, lo han presupuestado para demostrar realmente la factibilidad de los proyectos. Son todos ejecutables«, concluyó el Asesor.