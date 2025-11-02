El Gobierno de Mendoza oficializó un aumento del 20% en las tarifas del servicio público de transporte, que entrará en vigencia a partir del 10 de noviembre.

Si bien la suba fue confirmada, los valores finales aún no fueron publicados oficialmente, por lo que los montos que circulan hasta el momento son estimativos y podrían sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva.

En el caso del departamento de General Alvear, se difundió de manera extraoficial un cuadro con los posibles precios que regirían una vez aplicado el incremento. Según esa información, las tarifas quedarían de la siguiente manera:

Desde General Alvear hacia Mendoza Capital : $25.560

Hacia San Rafael : $9.120

Hacia Bowen / Real del Padre / Carmensa : $3.000

Hacia Alvear Oeste : $1.920

Hacia Punta del Agua: $13.560

Desde el Ministerio de Transporte de Mendoza aclararon que estos valores deben considerarse provisionales, ya que el organismo todavía no ha emitido la resolución oficial con los importes definitivos.

Por este motivo, se recomienda a los usuarios del transporte público que planifiquen sus viajes con precaución y permanezcan atentos a la publicación del cuadro tarifario definitivo, el cual podría incluir ajustes o modificaciones en los diferentes tramos y destinos.