Una importante iniciativa solidaria se lleva adelante en General Alvear para colaborar con Vicky, una niña de 12 años que necesita ser evaluada por una neuróloga infantil especializada, a raíz de un diagnóstico primario de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En diálogo con FM VIÑAS, su mamá Luisina contó que la familia organiza una rifa solidaria junto a un grupo de amigas con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos médicos. “Todos los exámenes y test que necesita son muy costosos. Soy mamá soltera y no tengo obra social, por eso decidimos hacer esta rifa para poder pagar las consultas y tratamientos”, explicó.

La primera parte del proceso diagnóstico se realiza en General Alvear, con una psicopedagoga especializada, donde se llevan a cabo entre cinco y ocho sesiones con distintos test. Luego, con esos resultados y estudios previos, deben viajar a San Rafael, donde la neuróloga infantil realizará la evaluación final. “Esa es la parte más cara, la consulta cuesta 100.000 pesos, y no puedo sacar el turno hasta que no junte el dinero. Cuando se paga, recién ahí te habilitan el turno”, detalló Luisina.

La rifa, que tiene un valor de $2.500, cuenta con 13 premios aportados por comercios locales y personas solidarias. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Luisina a través de sus redes sociales:

Facebook: Luisina Sures

Luisina Sures Instagram: @luna_su1610

@luna_su1610 WhatsApp: 2625-446184

“Vicky va a séptimo grado y necesita con urgencia el diagnóstico para poder ingresar al secundario con el acompañamiento adecuado. Ella es una niña muy dulce, solo necesita una atención diferente”, expresó su mamá, agradeciendo a toda la comunidad por el apoyo recibido.

La rifa solidaria “Todos por Vicky” busca brindar una mano a esta familia alvearense que, con esfuerzo y esperanza, lucha por mejorar la calidad de vida de una niña que necesita acceder a un diagnóstico oportuno.