Integrantes del Grupo «General Alvear» dependiente del Escuadrón 29 «Malargüe» fueron alertados por la presencia de un menor de edad que estaba extraviado. Inmediatamente fue contenido y asistido conforme a las normativas vigentes establecidas en el Protocolo de Búsqueda y Hallazgo con vida de Niños, Niñas y Adolescentes emanado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Con intervención de la Fiscalía de Instrucción de General Alvear (Mendoza) quien interiorizado de los pormenores de la situación orientó dar participación al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de la Mendoza, se trasladó al menor hasta su domicilio particular donde estaba la progenitora quien presentó la documentación pertinente para avalar el vínculo.

Al momento de hallar al adolescente, el mismo no contaba con ninguna identificación ni teléfono celular, tampoco recordaba su número para contactar a la familia.