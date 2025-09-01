Un nuevo hecho delictivo se registró en General Alvear durante la noche del lunes. Según informó la Comisaría 14, alrededor de las 22:45 horas un vecino de 39 años denunció el robo de una motosierra en su vivienda ubicada en calle Marcelino Quiroz al 2300.

La víctima, identificada como E.D.G., relató que al regresar a su domicilio constató la ausencia de una motosierra marca Gama, color naranja con espada gris y la inscripción “Toyama”. El artefacto se encontraba en el patio trasero, apoyado sobre un cajón, y había sido visto por última vez en horas de la mañana.

Las autoridades policiales tomaron intervención y trabajan en la investigación para dar con el paradero de los responsables del robo.