Con gran expectativa la delegación de General Alvear se encuentra en Salta participando de las finales nacionales de los Juegos Evita para Adultos Mayores.

En diálogo con FM VIÑAS Roberto «Memo» Simón dio detalles de quienes son las personas que se encuentran participando: ‘entre los representantes locales se destaca el equipo de pádel masculino, integrado por Hugo Olivera y “El Gringo” Rosa‘.

Además del pádel, Alvear presentó varias disciplinas como newcom, tejo, sapo, truco y orientación, con un total de 42 deportistas que llevan la bandera del departamento.

‘Estamos muy bien, recién llegados, muy contentos y con mucha expectativa. Mañana a las ocho de la mañana comienzan las actividades deportivas’, señaló.