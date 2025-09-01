En diálogo con FM VIÑAS, el Subdelegado de Aguas del Río Atuel, ingeniero Santiago del Río, brindó detalles sobre la situación actual del sistema hídrico en el sur mendocino, luego de los inconvenientes registrados durante el fin de semana.

Del Río explicó que las lluvias en la zona de General Alvear no fueron abundantes, pero los fuertes vientos ocasionaron “muchísimos inconvenientes” en la red de distribución, tanto primaria como secundaria. Esto obligó a realizar restricciones en los caudales desde el sábado, aunque aclaró que desde este lunes comenzaron a restituirse progresivamente algunos canales. “A lo largo de la semana iremos aumentando los caudales dede Valle Grande”, señaló.

Respecto a las obras en el sistema, confirmó que ya se encuentran finalizadas: “El agua puede circular tranquilamente por los sectores intervenidos. Solo restan algunos detalles en una obra electromecánica, pero lo principal, como la reparación del marginal y los aforadores, ya está concluido”.

En cuanto al nivel de los embalses, informó que actualmente se encuentran entre un 90 y 91% de su capacidad. “Es un valor relativamente bueno para la época, que nos da cierta flexibilidad. Sin embargo, para garantizar una temporada normal de riego necesitamos los tres sistemas circulando permanentemente”, advirtió.

Del Río destacó que las últimas nevadas en la cordillera trajeron alivio, aunque no modifican de manera sustancial el panorama: “Estamos en torno al 50% de un año medio. Estas nevadas ayudan, pero probablemente estemos ante una temporada similar a la pasada”.

Por último, aclaró que la red primaria se encuentra limpia y operativa, y desmintió reclamos por bajos caudales en el inicio de la temporada: “No hemos recibido quejas. Hubo inconvenientes puntuales por el viento y la acumulación de basura en las tomas, pero estamos dentro de los valores acordados con las inspecciones de cauce”.