La diputada provincial Roxana Escudero (PJ) expresó su preocupación por los retrasos en la entrega de medicamentos a pacientes crónicos y oncológicos en General Alvear y en distintos puntos de Mendoza.

En diálogo con FM VIÑAS, la legisladora confirmó que presentó un pedido de informes para conocer en detalle la situación y exigir soluciones inmediatas.

Escudero explicó que la problemática afecta especialmente a los pacientes oncológicos, quienes, según relató, no pueden perder ni un solo día de su tratamiento. “Un retraso de 5, 10 o 20 días en la medicación pone en riesgo la vida del paciente. Ya no estamos hablando de un problema administrativo, sino de una cuestión de supervivencia”, remarcó.

La legisladora aseguró que el conflicto ya se repitió en al menos dos ocasiones durante la actual gestión, y señaló falencias en el funcionamiento de la aplicación ALMA, el sistema digital de OSEP, que según pacientes, provocó demoras de hasta 20 días en la entrega de fármacos esenciales.

“Yo misma trabajé en OSEP y sé que, cuando la medicación no llega, a veces se la quitan a un paciente para dársela a otro. Eso no corresponde. El que no reclama puede quedarse meses sin su tratamiento, mientras que al que levanta la voz se le resuelve rápidamente a costa de otro paciente”, denunció.

En su pedido de informes, Escudero solicitó datos concretos sobre la cantidad de planes especiales vigentes, el número de pacientes oncológicos y crónicos (hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, cardiopatías, entre otros), y el grado de retraso en la entrega de medicamentos.

La diputada también apuntó al manejo de los recursos de OSEP: “A los afiliados se les sigue descontando, el dinero está. Creo que se trata de un mal manejo, porque se destinan fondos a gastos secundarios, como publicidad, mientras falta lo más importante: la medicación para los pacientes que más lo necesitan”.

Por último, instó a la comunidad a no quedarse en silencio: “La gente debe acercarse a la delegación y hacer el reclamo correspondiente. Es la única forma de que se cumpla con la entrega de la medicación como corresponde. No podemos seguir en 2025 con estas falencias, menos cuando hablamos de pacientes oncológicos cuya vida depende de la continuidad del tratamiento”.