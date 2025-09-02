En la noche del domingo 31 de agosto, pasadas las 23:59 horas, los Bomberos Voluntarios de Bowen debieron intervenir por un incendio vehicular registrado en el kilómetro 742 de la Ruta Nacional 188.

El siniestro afectó en su totalidad a un automóvil Renault Symbol. Al lugar se desplazó el móvil 02 con cinco efectivos, quienes trabajaron con una línea de 45 mm para realizar las tareas de enfriamiento.

En el sitio también prestaron colaboración efectivos de la Comisaría 46 y Bomberos de la Policía, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes.

El servicio finalizó alrededor de las 02:30 horas, sin registrarse personas heridas.