La Plaza Carlos María de Alvear se convirtió este viernes en el escenario de una nueva edición de “Somos Arte: Recrearte 2025”, una propuesta que reúne a escuelas de todo el departamento en torno a la expresión artística, la integración y la creatividad.

Durante la jornada, estudiantes y docentes de diferentes instituciones presentaron sus producciones del ciclo lectivo en áreas como artes visuales, música y teatro, compartiendo con la comunidad el resultado del trabajo anual.

Entre los participantes se destacó la presencia de la Escuela Albergue N° 8-647 “Wolf Schcolnik”, de Cochicó, que llegó desde el sur del departamento como parte de la VII Edición de la Compartencia desde la Ruralidad 2025. Su docente, Raquel Vega, explicó: “Nos sumamos a Somos Arte como parte de la compartencia de escuelas rurales. Venimos desde Cochicó, una escuela situada a 100 kilómetros de General Alvear, en el límite con La Pampa. Somos escuela albergue y trabajamos con una modalidad de 15 días, donde los niños viven en la institución. A través del arte buscamos integrar los aprendizajes de lengua, matemáticas y otras áreas”.

Vega destacó además el esfuerzo de la comunidad educativa, que a pesar de las dificultades climáticas y la distancia, logra sostener proyectos como la huerta escolar y talleres creativos. Actualmente la escuela cuenta con nueve alumnos, provenientes de campos aledaños de La Pampa.

Otra institución presente fue la Escuela N° 1-140 “Maestro Luis Ponce”, cuyo docente Rodrigo valoró el espacio como una oportunidad de encuentro y aprendizaje colectivo: “Es una propuesta muy linda desde supervisión. Los chicos muestran lo que han trabajado durante el año y también pueden conocer producciones de otras escuelas. Se genera una verdadera comunidad artística, con una excelente predisposición de todos”.

También participó la Escuela Especial N° 2-048 “Ana María Polito de Fiondella”, que presentó proyectos elaborados junto a docentes de grado y áreas especiales. Las docentes Celeste y Flavia explicaron: “Trabajamos con material concreto, pictogramas, sistema braille y recursos adaptados para cada alumno. Nuestros estudiantes tienen distintas discapacidades, y este tipo de eventos nos permite mostrar el trabajo que hacemos durante el año con mucho compromiso y acompañamiento institucional”.

La escuela cuenta con más de 100 estudiantes entre sede y apoyo, brindando acompañamiento personalizado a alumnos integrados en escuelas comunes.

“Somos Arte: Recrearte 2025” no solo es un espacio de exposición, sino una celebración del trabajo educativo, artístico y comunitario, donde cada institución muestra su identidad y compromiso con la educación inclusiva y la cultura local.