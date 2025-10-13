Este viernes 17 y sábado 18 de octubre, en Bodega Faraón (Calle 10 y Ruta Nacional 188), se desarrollará la 9ª edición de la Expo Cerdo, un evento que vuelve a realizarse en General Alvear luego de seis años y que promete reunir a productores, técnicos y público en general en torno a la actividad porcina.

El Ing. Leandro Silvestre, en diálogo con FM VIÑAS, explicó que esta iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Municipio de General Alvear, la Dirección Provincial de Ganadería y el INTA, con el objetivo de potenciar la producción local y promover la capacitación técnica.

“Después de una interrupción de seis años, retomamos esta iniciativa junto a la Provincia y el INTA. La Expo Cerdo nació con tres ejes principales: la capacitación técnica, la mejora genética y la difusión de tecnologías adaptadas a los pequeños productores”, señaló Silvestre.

Las jornadas técnicas contarán con la participación de referentes del INTA Marcos Juárez, la Facultad de Veterinaria de La Pampa y la Facultad de Veterinaria de Santa Fe, quienes abordarán temas vinculados a la sanidad, reproducción, nutrición y manejo de granjas porcinas.

Además, productores de distintas provincias presentarán reproductores y genética porcina de alta calidad, permitiendo la compra directa de ejemplares. “Desde la primera edición hasta hoy se nota una enorme mejora en la genética y la calidad del producto. Hoy la carne porcina es mucho más magra, de excelente sabor y aceptación en el mercado”, destacó el ingeniero.

Silvestre también recordó que en el departamento la producción porcina se desarrolla principalmente como una actividad complementaria a la finca, integrada al trabajo agrícola y vitivinícola: “En la mayoría de los casos hablamos de pequeños productores diversificados, con granjas de entre cinco y diez madres. Buscamos que esa actividad sea cada vez más eficiente para que genere un ingreso extra y sostenible”.

El cronograma incluye charlas, talleres y actividades prácticas durante ambos días. Este viernes se realizará una degustación de vinos y fiambres chacinados con música en vivo a las 20:30, mientras que el sábado a las 9:00 tendrá lugar un taller de inseminación artificial y manejo reproductivo.

La entrada a la Expo Cerdo es libre y gratuita, mientras que el acceso a la degustación nocturna tendrá un costo de $14.000.

“Queremos que sea un evento atractivo no solo para el productor o el técnico, sino también para toda la familia. Habrá stands, patio de comidas, artesanos y empresas del sector. Es una oportunidad para conocer de cerca una actividad que sigue creciendo en la región”, concluyó Silvestre.